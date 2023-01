Hagulgol kay Boy: Paolo aminadong pinabayaan mga anak

Matagal na rin sinasabi ni Paolo Contis na may sarili raw siyang savings para sa mga anak. At that time, sina Xonia at Xalene pa lamang na mga anak niya sa estranged wife na si Lian Paz.

Malalaki na ang mga anak niya rito at pitong taon na pala simula nang huli niyang makita. Meaning, ito ‘yung time na nag-Cebu sila ni LJ Reyes at nag-sidetrip sa place nina Lian at partner nito na si John Cabahug para makita ang dalawang anak.

Pitong taon na nga dahil that was the same time na bininyagan ang anak nina Lian at John na ngayon ay seven years old na.

Inulit muli ni Paolo ang statement niya tungkol sa savings for his girls, this time, may Summer na.

“Doon sa sustento issue, I don’t give, I have my reasons why, but I’m saving for them,” saad ni Paolo sa guesting niya sa Fast Talk ni Boy Abunda.

Sabi pa niya, “I have some savings for them that hopefully one day I could give them straight. As I’ve said, I have my reasons, but kung ano pa, anong point? I don’t want to argue anymore, ayoko na siyang lumaki. It’s a mistake na nasimulan ko ever since na hindi ako nakapagbigay.

“But ever since nagtrabaho ako nang maayos, unti-unti akong naglalagay ng account para kay Xonia, Xalene, pati kay Summer. Eventually I want to give it to them straight.”

Maraming negative na comments na ibinabato kay Paolo dahil sa mga naging pahayag niya sa interview. Pero kung may isang ugali si Paolo na hinahangaan namin sa kanya, he owned up his mistakes. Alam niya kung saan siya nagkulang, alam niya kung ano mali niya at man enough to admit it.

Kaya “unbothered” din talaga siya sa mga basher, hater.

With regards to Summer, inamin din ni Paolo na halos 2 years na silang walang communication. At miss na miss na niya ito.

Pero naiintindihan daw niya si LJ.

Sabi niya, “I reached out though, I tried to reach out. But as I always say, forgiveness takes time, healing takes time, and I’m giving that to LJ.”

Takot na takot daw siya sa posibilidad na magalit sa kanya ang mga anak. Pero mahal daw niya ang mga ito. At gusto raw ni Paolo na bumawi lalo na kina Xonia at Xalene.

“‘Yung sa dalawa ko gusto kong bumawi. ‘Yung kay Summer biglaan kasi. Lahat silang tatlo mahal ko siyempre.”

Sabi pa niya, “Pero ‘yung sa dalawa, malalim-lalim na ‘yung pagkukulang ko. So hindi ko sila masisisi.”

Nagpasalamat din si Paolo kina Lian at John sa magandang pagpapalaki sa mga anak niya. At masuwerte raw siya dahil mabait si John.