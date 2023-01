Guidance counselor ikakalat sa mga iskul ng DepEd

Matapos ang nangyaring insidente ng pananaksak sa kapwa estudyante sa Culiat High School sa Quezon City, pagtutuunan na ng pansin ng Department of Education (DepEd) ang paglalagay ng guidance counselors sa mga paaralan.

Posible umanong ang insidenteng ganito ay may kaugnay sa mental health issue.

“Ang teachers, meron po ‘yang teacher 1, teacher 2, teacher 3. Pero pagdating ng sa counselors nakikita natin ‘yong kawalan ng ganoong progression and that is something we like to work on,” ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa sa panayam ng Dobol B TV.

Bukod sa nangyaring pananaksak, kamakailan lang ay may isa pang 12 taong gulang na estudyante sa San Jose Del Monte City, Bulacan ang aksidenteng nabaril ang kanyang sarili gamit ang itinakas na boga ng kanyang amang pulis. (Carl Santiago)