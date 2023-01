Una kong kinonsulta ang lagi ko nang maaasahang aklat, ang Diksyunaryo-Tesauro Pilipino-Ingles ni Jose Villa Panganiban. Walang salitang ‘diskarte’ sa komprehensibong aklat na nalathala noong 1972. Hinuha ko, hindi pa ginagamit ang salitang ‘diskarte’ noong panahong iyon. O kung ginagamit man, hindi malaganap o hindi nakarating sa akademya ang inangkin na nating kahulugan ng salita kaya hindi napasama sa diksyunaryo.

Inangkin na nating kahulugan dahil kung babalikan ang simula ng salitang Español, ‘descartar’, ang ibig sabihin nito ay ‘rule out’ o ‘discard’ sa Ingles. Tanggalin. Huwag gamitin. Huwag isama. Pero dahil inangkin na natin ang kahulugan, hindi na ito ang ibig sabihin ng salitang ‘diskarte’ sa kasalukuyan.

Hindi naman nalalayo ang ibig sabihin sa orihinal na kahulugan. Ang ‘diskarte’ ay paggawa ng hakbang na hindi kasama sa nakasanayan. Dahil inangkin na natin ang salita, nilagyan na rin natin ito ng mga panlapi o affixes ng ating wika batay sa kung paano natin gagamitin: dinidiskartehan o magaling dumiskarte, halimbawa.

Alam natin ang salitang ‘dinidiskartehan’. At malamang, pamilyar na tayo sa ibig sabihin bagamat hindi ito pormal na napag-uusapan. Dinidiskartehan kapag may ginagawang hindi nakasanayan o hindi itinuro. Halimbawa, sa pagkuha ng lisensya. May tamang paraan pero mayroon tayong nababalitaan na nagtamo ng lisensya dahil magaling dumiskarte. Ganito rin sa pagkuha ng mga permit sa gobyerno. May madiskarteng nagagawang mapabilis ang proseso.

Ganito rin sa trabaho. Kapag sinunod na ang nakasanayang proseso at hindi pa rin nakamit ang nais kahit ilang ulit nang ginawa, dinidiskartehan na.

Noong bata pa ako, noong dekada nobenta, ang ‘diskarte’ ay ginagamit din sa panliligaw. Diskarte dahil ang paraan ay hindi iyong pangkaraniwan. Kaya nga may kilala kami noon na magaling dumiskarte. Ibig sabihin, magaling manligaw. Pwede ring magaling mambola.

Ginagamit ngayon ang pagdiskarte bilang pagtaliwas sa nakasanayan. Ang magaling sa pagdiskarte ay tinatawag na madiskarte. Malapit sa kahulugan ng maparaan. Nakakagawa ng paraan kahit na hindi sumunod sa proseso. Kaya sa ibang pagawain, sasabihin, diskartehan na lang dahil karaniwang matagal ang pagsunod sa tamang proseso.

Kung walang pera pero kailangan ng panggastos, sasabihin, dumiskarte ka muna ng pera. Pwedeng mangutang, magbenta ng gamit, magtrabaho higit sa inaasahan.

May mga patalastas din na ginagamit ang salitang diskarte lalo na iyong may kinalaman sa gawain sa bahay. Madiskarte kaya gagamit ng ganitong produkto o serbisyo. Mas angat sa ibang pamumuhay kasi may diskarte.

Sa trabaho, may mga kasamahan tayong madiskarte. Natatapos ang isang gawain, napapadali, napapabilis o napapagaan dahil sa diskarte. May iba na maraming trabahong pinapasok para kumita nang mas malaki, madiskarte ang tawag natin lalo’t hindi natin siya nakikitang nahihirapan.

Pero mayroon ding hindi magandang kahulugan ang ‘diskarte’. Gaya ng nabanggit ko na, may mga tao na hindi susunod sa tamang proseso, sa legal na paraan, para lamang makamit ang gusto. May dumidiskarte pero nakakaperhuwisyo. Halimbawa na lamang ay sa kalsada. Iyong magmamadali, lalabag sa batas lalo’t walang nanghuhuli kahit pa siya ang magiging sanhi ng trapiko.

Hindi laging maganda ang dulot sa kapwa ng pagdiskarte.

