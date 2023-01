Buhay na buhay: Kris rumampa sa Disneyland with Josh, Bimby

Ang daming natuwa sa latest Instagram video ni Kris Aquino, na kung saan ay rumampa nga siya sa Disneyland, at kasama siyempre ang mga anak niyang sina Joshua, Bimby.

Sabi ni Kris sa caption, pangako raw niya `yon kay Josh, na natupad na nga niya ngayon.

May mga kasama rin silang iba sa Disneyland escapade na `yon. Pero, nakakatuwa ngang makita na kahit papaano ay malakas na rin si Kris, na nagagawa na niyang maglakad-lakad, ha!

Di ba nga, palagi na ang pinu-post ni Kris ay nakahiga siya, at ngayon lang nga siya nag-post na nasa labas siya ng bahay, at nasa isang amusement park pa, ha! At dahil `yon sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak.

Anyway, makikita sa video na masayang-masaya ang mga anak niya. At kahit medyo ramdam mong napapagod siya sa paglalakad, dahil may mga moment sa video na umuupo talaga siya, mababanaag pa rin sa mukha niya ang kaligayahan.

“Promise fulfilled! Because I have Kuya Josh my word,” sabi ni Kris.

Siyempre, umulan ng masasayang mensahe sa IG ni Kris. At patuloy pa rin ang dasal nila na lalo pang umayos ang kundisyon ni Kris.

Nag-reply si Kris sa comment ni Marc N. De Leon na, “Love, love always Ms. Kris Aquino!”

Sabi ni Kris, “Bedridden now but kuya kept saying ‘thank you mama’… super worth it to give him this memory…

“My checkup as in several days, I don’t know if my doctors will immediately start me on my immunosuppressant therapy.

Na sinundan niya nang…”Please keep praying…”

Na siyempre, sabi ko nga, sa simula pa lang ay bumaha na agad ng dasal para kay Kris, na tuluyan siyang gumaling. Pero sa ngayon, masaya ang mga nagmamahal kay Kris, dahil nakikita nilang medyo umo-okey-okey na ang pakiramdam nito. (Rb Sermino)