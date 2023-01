Boss na birthday celebrant sinalubong ng ‘rally’

Kakaiba ang pasabog na ginawa ng mga empleyado ng GrainPro Philippines sa kanilang boss na nagdiwang ng birthday sa Subic kahapon.

Ang video ay ibinahagi sa Facebook ng kanyang mother-in-law na may caption na: This is the best I have seen! A protest rally -like greetings of GrainPro Philippines peeps to my son-in-law Patrick . GrainPro fam, you surprised us with your amazing and incredible creativity!”

Makikita sa video na akala mo ay sinalubong ng protesta ang paparating na SUV kung saan sakay ang kanilang boss.

Pormang mga ralisyista kasi ang mga empleyado na sumisigawa ng ‘maki-birthday. huwag matakot’ imbes ang karaniwang sinisigaw sa mga rally na ‘makibaka, huwag matakot.’

May mga bitbit pang placard na may iba’t ibang birthday message habang nakatali ng kulay pulang ribbon sa ulo ang mga empleyado na sinalubong at hinandugan ng birthday song ang kanilang boss.

Nagbitbit pa ng mikropono ang mga empleyado na kadalasang senaryo sa mga rally at pinagsalita sa parking ang kanilang amo matapos nitong i-blow ang regalong cake ng mga empleyado.

Mukhang nagustuhan ng kanilang boss ang sorpresa dahil tinawag nitong ‘best birthday’ ever ang pasabog ng kanyang mga tauhan.