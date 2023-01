Alex Eala hahambalos agad kontra Chinese sa Thailand Open

AGAD masusubok ang tibay ni 2022 US Open Junior singles champion Alexandra “Alex” Eala sa pagsagupa kay Han Xinyun ng China sa qualifying draw ng 2023 WTA250 Thailand Open sa True Arena Hua Hin Sports Club sa Hua Hin, Thailand.

Maagang nagtungo ang 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala sa pasilidad ng torneo matapos ang maikling bakasyon kasama ang pamliya.

‘I’ll be back soon and better and stronger,” post ni Eala sa hangad nitong itaas pa ang kalidad sa kanyang papaangat na career matapos makasabak sa una nitong professional grand slam qualifiers bagaman maaga itong napatalsik sa qualifying tournament ng Australian Open sa Melbourne.

Ito ang unang WTA tournament sa taon para sa national team member na si Eala na tatangkain makabawi mula sa maagang kabiguan sa Australian Open qualifying event sa paghataw sa torneo na may nakatayang US$250,000.

Ang kasalukuyang nasa 214th spot sa latest WTA rankings at best rank sa kanyang tennis career na si Eala ay huling yumukod kay Misaki Doi ng Japan.

Makakatapat naman nito ang 32-anyos na si Han na matapos maging pro noong 2006 ay nakapagwagi ng kabuuang tatlong doubles title sa WTA Tour at isang doubles title sa WTA Challenger Tour.

Nanalo rin ito ng siyam na singles at 26 doubles titles sa ITF Women’s Circuit.

Naabot ni Han noong Oktubre 2016 ang pinakamahusay na singles ranking sa world No. 105 at noong Hulyo 2019 ay napunta siya sa No. 50 sa WTA doubles rankings.

Kasalukuyan itong nasa may ranking na No. 799 simula Agosto 2022. Naglalaro din ito para sa China Fed Cup team at may record na panalo-talo na 2–1 noong Hulyo 2022. (Lito Oredo)