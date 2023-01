Alak P25K per kahon sa Bilibid

Muling nakaladkad ang pangalan ni suspendidong hepe ng Bureau of Corrections (BuCor) na si Gerald Bantag nang inguso ng kasabwat na preso sa bentahan ng mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison (NBP).

Batay sa pagsisiwalat ng isang person deprived of liberty (PDL), inatasan umano ni Bantag ang ilang mga preso na magbenta ng mga kontrabando sa NBP at pilitin ang mga preso na bilhin ang mga ito.

Sinabi ng bilibid preso na si Roland Villaver, na binigyan siya ng assignment na kumita ng pera para sa grupo ni Bantag dahil naging malapit siya sa nasuspindeng hepe ng BuCor.

“Inilagay na nila akong kumander doon sa kwerna. Ako na yung ginamit nilang tagasalo ng mga kung tawagin nila ay ‘special offer.’ Doon ko nakita yung sistema,” pahayag ni Villaver.

Aniya, iba’t ibang uri ng kontrabando ang naipuslit, gayunpaman, sila ang may pinakamalaking kita sa mga smuggled na lata ng beer sa kulungan.

“Yung buong isang truck na pinasok, 2,000 boxes yung nakalagay lang sa mga lata na in can. And then yung iba ibang alak pa. Sigarilyo, for the boys na lang yun,” ayon kay Villaver.

“Ang per box, kung bultuhan ang bilihan, aabot lang ng almost P1,000 ang bilihan. Sa loob, aabot yan ng P20,000 to P25,000 isang kahon,” dagdag nito.

Sinabi ni Villaver na nagre-remit siya ng halos milyun-milyon linggu-linggo sa grupo ni Bantag at minsan ay siya pa mismo ang naghahatid nito.

“Tuwing deliver, weekly, P5 million, P5 million weekly ang binibigay namin sa kanya. Ako ang nagpapadeliver sa pera sa kanya,” ani Villaver.

“Pag binagsak sa mga kumander yun, ibabagsak din ng mga kumander sa mayor. Ang mayor ang mamomroblema kung paano niya babayaran. Ilalatag sa mga tao, yung mga tao hindi alam kung paano nila babayaran,” dagdag nito.

Nauna nang ibinunyag ni Villaver na ipinag-utos din ni Bantag ang pagpatay sa mga preso na pinaniniwalaang nasa likod ng isang Facebook page na bumabatikos kung paano niya pinatakbo ang NBP.

Sinabi ng BuCor at ng Department of Justice (DOJ) na patuloy ang imbestigasyon kasunod ng mga isiniwalat ni Villaver.

“We’ve looked at it already, it’s a centralized system, from the gates of Muntinlupa opening up to the delivery of these contrabands,” pahayag ni Justice Secretary Crispin Remulla.

“If they are able to do those things still, it means the system is not succeeding. We have to stop it. Dapat talaga awatin na ‘yan, itigil na yang kalokohan na ‘yan,” ayon kay Remulla. (Betchai Julian)