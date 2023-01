Sinungaling daw kasi Bea hinding-hindi kakaibiganin si Gerald

Nagpakatotoo si Bea Alonzo sa kanyang interview sa Fast Talk ni Boy Abunda nang tanungin ito kung posible pa rin ba silang maging magkaibigan ng ex-boyfriend na si Gerald Anderson.

Kung matatandaan, isa sina Bea at Gerald sa hindi talaga maganda ang naging break-up. Marami rin ang mga naglabasang negatibong damdamin nila sa mga past interviews.

Ang panggo-ghosting daw ni Gerald ang isa sa dahilan at ang diumano’y tila pagiging third party raw ng present girlfriend nito na si Julia Barretto.

Pero para kay Bea, hindi na niya pwedeng maging kaibigan si Gerald. Una sa lahat, hindi na niya ito mapagkakatiwalaan.

“Hindi,” sagot niyang talaga.

“I can never be friends with somebody I cannot trust, and somebody who doesn’t take responsibility for his actions so siguro hindi,” mariing sagot niya.

May dahilan si Bea kung bakit parang pagdating kay Gerald, sarado na siya rito.

At naging daan din ito ni Bea para isiwalat ang naging saloobin niya sa naging “Tell-All” interview ni Boy kay Gerald noon. Talagang umiyak daw siya.

Sabi ni Bea, “Tao lang ako, Tito Boy but I’m so glad na iniisip mo ako kasi ‘yun ang tumatakbo sa isip ko noon. ‘Iniisip kaya ako ni Tito Boy kung ano ang nararamdaman ko?’ Kaya it’s so comforting to know that you were. Siyempre, tao lang din ako. So kung sino man ang i-interview-hin siya at that time, it would hurt especially if half the time, he wasn’t telling the truth.

“Masakit sa akin. I was crying, pero dahil tao din ako at natututo din ako, na-realize ko that it’s part of your job. As a great interviewer, alam ko na both sides of the story, kailangan mong malaman. And you actually asked me if I was willing to share my side of the story, but I opted not to. But I appreciate that also.”

Pero sabi rin ni Bea, bahagi na lang ito ng nakaraan niya dahil very open din naman ito kung gaano kamahal ang boyfriend ngayon na si Dominic Roque.

“This is part of my past and of course, parte siya ng pagkatao ko,” sey na lang niya on Gerald.