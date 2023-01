Pinoy boxer Aaron Jude Bado ginto sa Asian Boxing Under-22

SUMUNTOK ng apat na medalya ang national boxing team kabilang ang gintong medalya mula kay Aaron Jude Bado sa men’s flyweight division sa katatapos lang na ASBC Asian U22 Boxing Championships sa Bangkok, Thailand.

Dinaig ng 2019 Palarong Pambansa standout ang katunggali sa 51kgs category na si home-favorite Saengphet Thanarat sa bisa ng come-from-behind na 3-2 split decision para sa nag-iisang gintong medalya ng Pilipinas.

Hindi naman pinalad na makuha ang ikalawang ginto sa bansa si Flint Jara sa men’s bantamweight (54kgs) class nang yumuko kay Nursultan Altunbek ng Kazakhstan para makuntento sa silver, habang nag-uwi rin ng tansong medalya sina Jericho Acaylar sa men’s featherweight at Mark Lester Durens sa men’s minimum (48kgs) category.

“We’re proud of the team’s performance especially since for most of them, this is their first ever international tournament or their first at the elite level. This is certainly important for their development,” pahayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Manalo. (Gerard Arce)