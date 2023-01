Magkaka-baby na yarn Heart, Chiz super tamis ng harutan sa Paris

Walang ibang caption kung hindi ang event na pinuntahan ni Heart Evangelista sa Paris na “dinner, Tiffany and Co.”

Pero ang talagang nakakuha ng atensiyon ng mga netizen, follower, ay ang mga photo na ipinost niya. Naka-formal outfit si Heart at this time, tila sa unang pagkakataon ng mga Paris photos ni Heart, may reveal.

Kasama na niya ang kanyang mister na si Senator Chiz Escudero. Mapapansin din na kumpara sa unang mga photo na pinost ni Heart noong Bagong Taon, this time ay all smiles na ito at mukhang masaya.

Mababasa sa mga comment tulad ng comment ni Franco Laurel na, These photos makes me happy.”

Tuwang-tuwa ang mga fan, supporter nila. May nga nagre-request din kung kailan daw kaya gagawa ang mga ito ng Adulting 101 at miss na nilang mapanood sa vlog na magkasama ang dalawa.

Marami rin ang pumupuri kay Heart kung paano raw niya ipinaglaban noon si Sen. Chiz sa mga magulang niya at hanggang ngayon, nanindigan pa rin ito.

Siyempre, naglaro na naman ang utak ng mga netizen, na baka raw makabuo na ng baby sa Paris sina Chiz at Heart. (Rose Garcia)