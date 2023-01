Luka Doncic iika-ikang umeksit, natapakan paa ng kalaban

INABOT ng left ankle sprain si Luka Doncic walang apat na minuto sa first quarter ng Dallas-Phoenix game sa Footprint Center nitong Huwebes.

Nag-pivot si Doncic, naapakan ang paa ng isang Suns defender. Iika-ika siyang pumasok ng locker room, hindi na bumalik.

Wala ang star sa loob, naitawid ng Mavericks ang 99-95 panalo sa likod ng 36 points, 6 rebounds, 9 assists ni Spencer Dinwiddie.

May 18 points pa si Dorian Finney-Smith, at 15 markers, 3 blocks si Dwight Powell sa Mavs.

Bago ang laro ay NBA leading scorer si Doncic sa 33.8 points per game, team-best din ang 9.1 rebounds at 8.6 assists per outing.

Kinapos ang 22 points, 10 assists ni Chris Paul sa Phoenix. May 22 points din si Cam Johnson, at 19 markers, 20 boards ni De’andre Ayton.

Sa layup ni Paul ay nanindak sa 96-95 ang Suns sa final 19 seconds pero ibinaon ng Mavs ang free throws sa final seconds para ipreserba ang panalo. (Vladi Eduarte)