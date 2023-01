LTFRB: Libreng sakay bomalabs na

Hindi sapat ang P1.3 bilyong pondong inilaan ng Kongreso para maipagpatuloy ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel ngayon taon, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

“Para mapagkasya po itong pondo ng gobyerno, at para maisama po lahat ng transportasyon, magbibigay po sila ng discount, discounts to be given to those who will be availing of this ‘Libreng Sakay,’” wika ni LFTRB chairperson Teofilo Guadiz III.

“Kasi po ‘pag ang ginawa namin is libreng sakay like what we did last December, ‘yung P1.3 billion is hanggang apat na buwan lamang po iyon,” paliwanag pa niya.

Natigil ang libreng sakay program nitong Enero 1, 2023 dahil binasura ng Department of Budget and Management (DBM) ang hinihinging pondo ng LTFRB sa programang ito.