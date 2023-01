Kampo ni Kathryn galit na galit kina Alden, Paolo

Galit na galit, at isinumpa ng mga fan ni Kathryn Bernardo, pati na ng Star Cinema, si Paolo Contis, at damay nga si Alden Richards.

Sa online show kasi ni Paolo, na si Alden ang in-interview niya, nagpakawala si Paolo ng mga linyang…

“’Yung number one movie ng Star Cinema at ABS-CBN taga-GMA ‘yung artista!”

Na sinagot ni Alden na, “Sarap sa ears!” na kilig na kilig nga.

Dinugtungan pa ni Paolo nang…

“Heto ha fact, di ba? Of course you have Kathryn who is the biggest star of ABS-CBN, but you also are a big star of GMA.”

Tinanong pa ni Paolo si Alden kung ano ang feeling niya that time, na sobrang pressure nga raw, kasi first movie ni Kathryn na hindi si Daniel Padilla ang kasama, at first movie ni Alden na hindi naman si Maine Mendoza ang katambal.

Na ang chika pa ni Paolo, “I’m sure ‘yung bayag mo nandito (sa leeg).”

“Yes, of course, lalo na nung ginagawa na naming, nung look test, etc. etc. hindi madali `yon!” sabi pa ni Alden.

Pero, puring-puri naman nila si Direk Cathy na magiging mabuti, mabait, at mahusay ka raw na artista kapag dinirek ka nito.

Pero, sabi pa rin ni Alden, kahit daw dalawa lang sila ni Lovely Abella na taga-GMA sa shooting, hindi raw sila nakaramdam na parang hindi sila welcome.

At ‘yun nga, galit na galit pa rin ang mga fan, dahil parang pinalabas daw nina Alden, Paolo na si Alden ang ‘nagbitbit’ kay Kathryn sa movie na `yon.

Heto nga ang chika ng mga galit an galit na fan ni Kathryn:

“Paiyak-iyak pa siya noon, kasi tumanda na siya sa GMA hindi siya nabigyan ng box-office.”

“Sumikat lang si Alden dahil kay Maine. Kumita ang Hello Love Goodbye dahil kay Kathryn. Bago ang AlDub at movie nila ni Kathryn, he was nobody!”

“Wag niyong palabasin na starlet si Kathryn. Hiyang-hiya naman si Kath sa box-office prowess niyo.”

“Remind ko lang na lahat ng movies ni Kathryn noon pa mahigit P100M ang kinita, ha! Si Alden ba may ganun?”

“Excuse me, kahit sinong ka-partner ni Alden doon, kikita ‘yon. Maganda ang kuwento. Wala nang patunayan si Kathryn.”

“May I remind Paolo, and Alden na si Kathryn ang may hawak ng 2 highest grossing local films, ang Hello Love Goodbye na may P899M, at The Hows of Us na may P810M na kinita!”

Anyway, ang feeling lang talaga ng mga fan ay na-disrespect ang idolo nila, at minaliit ang naging kontribusyon nya sa showbiz.

Hala, may bago na namang isyu si Alden, oh! (Rb Sermino)