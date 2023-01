Kamara tatalupan 400 stranded OFW sa Kuwait

Matapos ang malagim na sinapit ni Jullebee Ranara sa Kuwait, naghain ng resolusyon ang ilang mambabatas upang malaman kung ano ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno para maproteksyunan ang mga overseas Filipino workers (OFW).

Sa House Resolution 726, binanggit ng Maka¬bayan bloc na bukod kay Ranara ay may tatlo pang Pinay ang pinatay sa Kuwait sapol noong 2018 at mayroong mahigit 400 na distressed OFW ang stranded sa mga pasilidad ng gobyerno doon.

Dapat umanong ipatawag ng House committee on overseas workers affairs ang mga opisyal na res¬ponsable sa pangangalaga sa mga OFW gaya ng ambassador, labor attaché, at mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Batay sa datos noong 2022, mayroong 100,223 OFW sa Kuwait at mahigit 47,000 dito ang nasa household services, ayon sa resolusyon.

Si Ranara, 35, ay ginahasa at nabuntis umano ng anak ng kanyang amo. Siya ay sinagasaan at sinunog sa disyerto, ayon sa mga ulat.

“Such series of brutal killings of OFWs in Kuwait persisted despite the imposition of temporary deployment bans and despite the signing of the Memorandum of Understanding on the deployment of migrant workers between the Philippines and Kuwait in 2018,” sabi sa resolusyon. (Billy Begas)