Janine ‘ipaghihiganti’ si Dolly de Leon

Biglang naging fan si Janine Gutierrez ni Dolly De Leon. Ibinida niya `yon sa Instagram, kung saan makikita ang selfie nila sa set ng seryeng ‘Dirty Linen’.

Kung idinaan lang ni Janine sa audio o video ang nararamdaman niya, baka labas ang litid niya sa lalamunan sa sobrang pagtili.

Kinatuwa ni Janine nang todo ang pakikipagkuwentuhan kay Dolly kaya binahagi niya ang karanasan sa kanyang mga fan.

“Mami ko!!!!!!! Igaganti kita. So happy to work with you Miss @dollydeleon!!! I’m a fan 4ever and I will always treasure this little talk. Thank you. Thank youuuuu. Gawa tayo ulit please?? #DirtyLinen #DLRedRoom,” sabi ni Janine.

Siyempre, nag-reply naman si Dolly kay Janine, na lalong kinatuwa ng aktres.

Matteo, Dingdong, Arci mamumuno sa ROTC

Posibleng maging wanted sa Department of National Defense ang mga celebrity na sina Gerald Anderson, Dingdong Dantes, Matteo Guidicelli, Rocco Nacino, Jason Abalos, Arci Munoz, Geneva Cruz, at iba pang mga military reservist ng bansa.

Sa pagdinig ng Senado sa implementation ng mandatory ROTC, pinag-usapan ang pagmo-mobilize o paggamit ng mga reservist para maging trainer sa mga estudyanteng sasalang sa military training.

Nasa panel ang mga senador na sina Bato Dela Rosa, Robin Padilla, Francis Tolentino, JV Ejercito na siyang humimay sa mga pangangailangan para mailatag na ang ROTC sa mga susunod na buwan.

Nabanggit ng DND na puwede silang kumuha ng mga reservist para pamunuan ang training sa mga estudyante.

Bagamat hindi nabanggit na magiging compulsory ang paglahok ng mga military reservist, maaring imbitahan ang mga nabanggit na star para mas lalong maengganyo ang mga estudyante na lumahok sa ROTC.

Daddy Bae umalma sa mga birador ng anak

Sumawsaw na ang tatay ni Alden Richards na si Richard Faulkerson o Daddy Bae, kaugnay sa kaliwa’t kanang bira sa Kapuso actor, matapos niyang isiwalat ang nakaraan nila ni Julie Anne San Jose.

Nag-viral ang pag-amin ni Alden tungkol sa dahilan kung bakit pitong taon silang hindi nag-usap, nagpasinan ni Julie Anne. Kuwento nga ni Alden kay Boy Abunda sa “Fast Talk”, nag-sorry siya sa pag-iwan niya kay Julie.

Dahil doon ay kinuyog si Alden ng mga netizen, dahilan para ang tatay niyang si Daddy Bae ang umaray at kinunsensiya ang mga bumabaril sa kanyang anak.

“Kasya lahat ng bira…maluwag pa po,” sabi ni Daddy Bae.

Sumaklolo naman ang mga fan ni Alden sa kanyang ama.