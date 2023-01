Inabandona mag-ina 

Dear Atty. Claire,

Ask ko lang po kung anong pwedeng gawin demanda sa lalaking iniwanan ang asawa at anak. Kapatid ko po ang iniwanan, at sa loob na po ng halos 2 taon ay ‘di na siya inuwian ng asawa bagkos sa kanyang magulang ito umuuwi galing sa ibang bansa. Nagpapadala naman po ang bayaw ko sa aking kapatid (10,000 pesos a month) kaya lang di po daw ito sapat lalo na’t nasa private nag aaral ang aking pamangkin. Pwede po bang mag demanda ang aking kapatid ng kaso laban sa asawa niya sa kanya at sa kanyang anak? Marami pong salamat.

Gumagalang,

Ronaldo

Alam ko na nasasaktan sa nangyayari sa kapatid mo pero mas mainam siguro na alamin mo muna kung bakit hindi na inuuwian ng bayaw mo ang kanyang asawa at anak, imbes ay nagpapaadala na lamang ng buwanang sustento.



Alamin mo kung ang kapatid mo ba ang sanhi ng paghihiwalay nila o kung iyong bayaw.. may ibang kinakasama na ba ito? Dito sa Pilipinas? O sa ibang bansa?



Kung nalaman mo na ang kapatid mo ang sanhi ng kanilang paghihiwalay ay hindi ko na maipapayo na sampahan ng kaso ang bayaw mo kundi ay makipag usap ng maayos at humingi ng sapat na sustento para sa kanya at sa anak nila. Pilitin na pagkasunduin muna bago magdemanda dahil tiyak na may batang maaapektuhan.



Kung ang bayaw mo naman pala ang dahilan ng paghihiwalay nila dahil ito ay may ibang babae at hindi siya makuha sa usapang maayos ay maaari siyang sampahan ng Violation Against Wowen and Children (RA 9262)dahil sa hindi niya pagtupad ng kanyang tungkulin bilang asawa at ama. Hindi kasi natatapos ang obligasyon ng asawa/ama sa pagbibigay na halagang alam naman din niyang hindi sapat. Maaaring dumulog ang kapatid mo sa Women’s Desk na nakatalaga sa pinakamalapit na PNP station na may sakop sa tinitirhan nila at doon ay tutulungan siyang makapagsampa ng kaso laban sa asawa niya.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.