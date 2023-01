Import Shawn Glover sinagip: Blackwater sa pagkalunod

Mga laro ngayong Sabado: (Ynares Center)

4:30pm — Meralco vs Terrafirma

6:45pm — NLEX vs NorthPort

ISINALBA ni import Shawn Glover sa posibleng pagkulapso ang Blackwater Bossing tungo sa paghablot sa una nitong tagumpay, 108-105, kontra Phoenix Super LPG sa eliminasyon ng 2022 PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Hindi hinayaan ng balik-import na si Glover sa pagtatala ng 31 puntos, 13 rebounds, 3 assists, 2 steals at 2 blocks na mabitawan ang buong laro na pagbitbit ng Bossings sa abante sa huling dalawang minuto tungo sa pagsikwat sa unang panalo sa loob ng dalawang laro.

Napigil ng Blackwater ang nalasap na pitong sunod na kabiguan na mula pa sa huling kumperensiya.

Nabitiwan ng Blackwater ang itinalang 12 puntos na abante matapos na maagaw ng Phoenix mula sa isang tres ni Tyler Tio ang kalamangan sa 1:38 segundo ng laro at nabgiay sa Fuel Masters sa unang pagtikim ng abante.

Gayunman, agad itong binawi ni Glover sa isang buzzer-beater na jumper na naging sandigan ng Bossing.

Tumulong sa Blackwater sina Baser Amer na may 17 puntos, 1 rebound at 2 assists, habang si Ato Ular ay nagtipon ng 14 puntos, 11 rebounds, 2 assists at 1 steal.

Nalasap naman ng Phoenix ang ikalawang sunod nitong kabiguan at nahulog sa ilalim ng labanan. (LIto Oredo)