Hustisya para kay Jullebee, mga OFW na biktima ng pang-aabuso

Dumarami ang mga kaso ng pang-aabuso sa ating mga Overseas Filipino Workers, iba-ibang paraan, pero sa dulo pareho lang nagdudulot ng trauma sa biktima at sa kanilang mga pamilya.

Noong Miyerkules ay nagpatuloy ang hearing ng ating Komite tungkol sa mga kababayan nating biktima ng human trafficking at sapilitang pinagtatrabaho bilang scammers sa Cambodia.

Isiniwalat ni alyas Ron* na pinilit siya ng kanyang mga amo na Tsino na mag-recruit ng ibang mga Pilipino para magtrabaho sa mga operasyon ng crypto scam. Sabi pa niya, mismong ang namumuno ng recruitment na si Rachel Almendra Luna, ay may mga contact sa mga opisyal ng imigrasyon sa Clark airport.

Noon pa mang unang pumutok ang Pastillas scam dalawang taon na ang nakararaan, panawagan na nating linisin ang Bureau of Immigration at imbestigahan ang mga opisyal ng BI para matukoy na kung sino ang maaaring ginagawang contact ng Chinese mafia sa loob ng ahensya. Imbes kasing protektahan at depensahan ang ating bansa, sila pa mismo ang nagpapahamak sa ating mga kababayan. Dalawang taon na mula noon Pastillas scam pero ganoon pa rin, may napaparusahan pero hindi pa rin natitigil ang mga iligal na gawain sa loob.

Ibinunyag pa ni Ron na lahat daw ng recruitment nila ay nangyayari sa Facebook groups. Magpo-post sila ng mga job ads na para sa isang customer service agent na trabaho sa Cambodia, na nangangako ng suweldo na hindi bababa sa $600 bawat buwan.

Dapat ding i-verify at i-authenticate ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang mga dokumento na ipinapasa ng mga kababayan natin. Biruin nyong nakalusot si Ron gamit ang pangalan ng ibang kumpanya, pekeng invitation letter at iba pang papeles. Binigyan pa rin siya ng Overseas Employment Certificate.

At speaking of POEA, nakakalungkot na balita rin ang gumimbal sa bansa nang natagpuang wala nang buhay ang ating kababayang si Jullebee Ranara, isang household service worker sa Kuwait. Taus-puso ang pakikiramay natin sa kaniyang mga naulila. Patuloy nating kinokondena ang mga insidenteng ito ng pangaabuso at pagpatay sa ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa Midde East.

Nakakalungkot ang mga ganitong storya ng ating mga kababayan na ang gusto lang ay mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Hindi bago ang mga kwentong ito, pero sana ay mabago natin para sa mga susunod na henerasyon.

Sa Department of Migrant Workers at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, tutukan nyong mabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Kuwait habang sila’y nagtatrabaho pa doon, at lalo na kung may marami na palang naiulat ng kaso ng pang-aabuso at pang-mamaltrato.

Dapat pag-igtingin na itaguyod ang mga prinsipyo sa ilalim ng International Labour Organization Fair Recruitment Guidelines lalo na yung patungkol sa responsibilidad ng gobyerno.

Hindi sapat ang paghingi ng hustisya para kay Jullebee at sa mga kababayan natin na nabibiktima ng human trafficking gaya nila Ron. Ang tunay na hustisya ay kakabit ng ating masigasig na pagsiguro na mapo-protektahan ang ating mga kababayang nagtatrabaho malayo sa ating Inang Bayan. At lalong pinakamahalaga na gawin para sa ating mga OFW ay ang pagsiguro na maging maayos ang ekonomiya upang wala nang mangibang-bansa para lamang mabuhay ang kanilang pamilya.