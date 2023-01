Elena Rybakina bobomba sa Australian Open finals

IPINAGPAG ni Elena Rybakina si Victoria Azarenka 7-6 (4), 6-3 nitong Huwebes para bumiyahe sa women’s singles final ng Australian Open.

Sa huling tatlong major tournaments, nasa ikalawang final appearance si Rybakina, ang 23-year-old player na kumakatawan sa Kazakhstan. Kinolekta niya ang unang grand slam title sa Wimbledon noong nakaraang taon.

Si Azarenka ang kampeon ng torneo noong 2012 at 2013. Kabilang sa mga itinumba ni Rybakina sina No. 1 Iga Swiatek, No. 17 Jelena Ostapenko at 2022 Aussie Open runner-up Danielle Collins.

Haharapin niya sa Melbourne Park si No. 5 seed Aryna Sabalenka ng Belarus na 7-6 (1), 6-2 winner kay Magda Linette para umusad sa una niyang slam title match sa edad 24. (Vladi Eduarte)