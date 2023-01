Digong didikdikin sa tokhang

Itutuloy ng International Criminal Court (ICC) ang malalimang imbestigasyon sa madugong giyera kontra droga sa administrasyon ni dating pa¬ngulong Rodrigo Duterte.

Hindi nakuntento ang ICC sa naging paliwanag ng Philippine government na may ginagawa na silang imbestigasyon laban sa mga pulis na umabuso sa giyera kontra droga.

“Following a careful analysis of the materials provided by the Philippines, the Chamber is not satisfied that the Philippines is undertaking relevant investigations that would warrant a deferral of the Court’s investigations on the basis of the complementarity principle,” ayon sa statement ng ICC na may petsang Enero 26.

Noong Setyembre 2021 ay inanunsyo ni ICC Prosecutor Karim Khan na iimbestigahan nila ang madugong anti-drug operation ng nagdaang administrasyon matapos ireklamo ng mga petitioner si dating pangulong Duterte, noon ay Philippine National Police (PNP) chief at ngayon ay Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa at iba pang opisyal ng pulisya.

Tinigil ang imbestigasyon noong Nobyembre 2021 dahil sa kahilingan ng Philippine government na gagawa sila ng kaukulang hakbang tungkol dito.

Sa pagtaya ng Philippine Drug Enforcement Agency, umabot sa 6,262 katao ang namatay sa anti-drug operasyon sa termino ni Duterte, pero mas mataas naman ang bilang ng ilang human rights group.

Ipinagkibit-balikat naman ng kampo ni dating pangulong Duterte ang desisyon ng ICC na ituloy ang preliminary investigation sa inilarga nitong war on drugs noong panahon ng kanyang adminis¬trasyon.

“Former President Duterte reiterates his position that he would never allow foreigners to sit in judgment of him as long as Philippine courts are willing and able to do so. He would humbly submit to the prosecution and judgment of any local court. He is ready to face any of his accusers,” diin ni Atty. Harry Roque na dating spokesman ng Duterte administration.

Kinuwestiyon naman ni Senador Dela Rosa ang motibo ng ICC sa pagtutulak na ituloy ang imbestigasyon ng anti-drug war ng pamahalaan.

“May motive behind ito. May ibang agenda kung bakit insisting. Merong nagtutulak sa kanila na mag-imbestiga. Baka gustong ibalik ang problema ng droga sa bansa,” sabi ni Dela Rosa sa pa¬nayam sa telebisyon. (Aileen Taliping/Dindo Matining)