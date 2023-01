DepEd ikakasa halughog bag sa iskul

Makikipagtulungan ang Department of Education (DepEd) sa Philippine National Police (PNP) upang mahigpitan ang seguridad sa mga eskuwelahan bunsod ng mga insidente ng pagpasok ng baril at patalim na ikinamatay ng dalawang estudyante at ang mga serye ng bomb threat.

“The Vice President and Secretary of Education Sara Z. Duterte has instructed our Field Operations to issue a directive for all Regional Offices and Schools Division Offices to coordinate with their PNP counterparts in the Region, Cities and Municipalities in identifying schools which require spot inspections of weapons among personnel and learners,” ani DepEd spokesperson Michael Poa.

Aniya, isa sa maaa¬ring isakatuparan ng DepEd, sa tulong ng PNP, ay ang spot check sa bag ng mga estudyante.

“Specifically, gusto natin mapag-usapan kung puwede mag-identify tayo ng mga schools na puwede na po nating—mag-implement tayo, sa tulong ng PNP, ng checking of bags, spot check ng mga bags,” wika ni Poa.

Nitong mga nagdaang araw ay nakatanggap ng bomb threat ang Ponciano Bernardo High School sa Cubao, New Era Ele¬mentary School at San Francisco High School na pawang nagnegatibo.

Nagkaroon din ng ibang in-campus incidents tulad ng pagkamatay ng 12-taong gulang na estudyante na aksidenteng nabaril ang sarili gamit ang service firearm ng kanyang ama at noong Enero 20 naman, isang 13-taong gulang na estudyante sa Culiat elementary ang namatay nang masaksak ng 15-taong gulang na estudyante. ¬(Cathe¬rine Reyes)