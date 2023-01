Dedma na kay Barretto? Julia M. pinakamahal ni Sharon sa lahat ng young star

Hagulgol to the max si Sharon Cuneta sa guesting niya sa ‘Magandang Buhay’ na kung saan ay personal nga siyang sinorpresa ni Julia Montes, habang si Coco Martin naman ay nagbigay mensahe via video.

“Hope you enjoyed today’s episode of ‘Magandang Buhay’ as much as I did at my guesting! Have a great day and God bless us all! (And I love you very much baby ko @montesjulia08!” sabi ni Sharon.

At dahil sa episode na `yon, bumaha rin ang luha ng mga fan, dahil ramdam na ramdam nga raw ang matinding pagmamahal ni Sharon kay Julia, lalo na ni Julia kay Sharon.

“I love my Julia and Coco. They are God’s gifts to me. I will forever love them and protect them and be there for them,” sabi ni Sharon.

Dito nga pumasok ang chika na posibleng magdala ng ibang interpretasyon, lalo na sa mga young star na nakasama ni Sharon, tulad nina Julia Barretto at Joshua Garcia.

“Pinakaminahal ko talaga si Julia sa lahat ng nakasama kong batang artista!” sabi kasi ni Sharon.

Sabi pa ng Megastar, “Thank you so much for loving her and Coco, and for giving importance to my deep love for them both.”

Well, iba nga kasi ang iniwang marka ni Montes sa puso ni Sharon, ha! Na kahit tapos na ang pagsasama nila sa ‘Ang Probinsyano’ talagang hindi nawala ang communication nila.

Siguro nga, may mga nakasama si Sharon, na after ng shooting o taping nila noon, ni hindi na siya kinumusta, o tinigil na ang ugnayan, di ba?

Well, sa showbiz nga, may tinatawag na showbiz friends, o taping o shooting friends, eh. At hindi kasama roon sina Sharon, Julia Montes. (Rb Sermino)