Deanna Wong, Maddie Madayag ‘kinakapa’ si coach Dante Alinsunurin

Mga laro sa Pebrero 4:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm — Akari vs Choco Mucho

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

GINAGAMAY nina Choco Mucho Flying Titans mainstay playmaker Deanna Wong at middle blocker Maddie Madayag ang sistema ni bagong coach Dante Alinsunurin sa 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

“Siyempre since bago nga ‘yung natutunan namin, bago ‘yung sistema, bago lahat, it was hard to adapt at first, but siyempre that’s what trainings are for, na from time-to-time we get the hang of it and siyempre tiwala lang din sa bagong coaches namin,” pahayag ni Wong.

“We’re all just very open to learning his program and lahat kami very excited kasi nga panibagong coaches, panibagong sistema, and very excited lang kami to show and apply what he’s teaching us this coming conference,” wika naman ni Madayag.

Dalawang beses pa lamang nakakapasok sa Final Four ang koponan noong 2021 at 2022 Open Conference, habang tatlong 7th place sa 2019 Open, 2022 Invitational at Reinforced Cup.

Nananatiling matibay ang lineup ng koponan sa ilalim ni Alinsunurin, na pinalitan si Oliver Almadro, matapos dalawang manlalaro lamang ang nawala mula kina Pauline “Ponggay” Gaston na lumipat sa Chery Tiggo Crossovers at Shannen Palec.

Susubukang makabawi ng grupo nina Kat Tolentino, Desiree Cheng, Bea De Leon, Isa Molde, Cherry Nunag, Maika Ortiz, Denden Revilla, Caitlin Viray, Toni Rose Ponce, Regine Arocha, Jam Ferrer at Aduke Ogunsanya.

“Nakikita ko naman na willing sila, nagtitiwala sila sa amin kasi bawat drills and situation namin pinapaliwanag namin kung para saan itong ginagawa namin,” saad ni Alinsunurin.

Nakatakdang simulan ng Choco Mucho ang kanilang kampanya sa opening day sa Pebrero 4 laban sa mas pinalakas na Akari Chargers sa unang laro sa alas-4 ng hapon sa Smart Arameta Coliseum. (Gerard Arce)