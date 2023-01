Clark Torrente swak buzzer, Senate malinis sa UNTV Cup

Mga laro sa Linggo:

(Novadeci Convention Center/QC)

2:00pm — Judiciary vs OP-PMS

3:30pm — DENR vs Ombudsman

5:00pm — GSIS vs PhilHealth



PUMASOK sa ring ang tira ni Clark Torrente bago tumunog ang buzzer at nanatiling malinis ang Senate Defenders sa bisa ng 53-52 win kontra defending champions DENR Warriors sa 9th UNTV Cup nitong Miyerkoles, January 25, sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Ibinato ni Torrente ang bola sa three-point area sa natitirang 2.27 seconds para ibigay sa Senate ang ika-apat na sunod na panalo sa Group B ng liga para sa mga public servant.

Nakakuha ang Defenders ng 16 points kay Lawrence Gasparilo at 14 kay Harry Petilos.

Sa iba pang Group B match, ika-apat na dikit na panalo rin ang kinubra ng NHA Home Masters (4-1) sa tono ng 108-83 win kontra SSS Kabalikat, habang ang OP-PMS Trailblazers ay buhay pa sa second round nang patiklupin ang Department of Agriculture Food Masters, 109-93.

Namuno si Alvin Vitug para sa Home Masters ni coach Bennett Palar sa kinolektang 27 points, 3 steals, 2 assists at 3 boards.

Sumandal naman ang Traiblazers sa 33 markers ni Jhon Kenneth Aljard.

Sa pagkatalo, sibak na ang SSS at Department of Agriculture sa 12-squad tournament na may P3 million premyo para sa mapipiling charity ng champion team. (Ferdz Delos Santos)