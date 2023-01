China dinedma 30% ng diplomatic protest – DFA

Isa sa bawat tatlong diplomatic protest na inihahain ng Pilipinas laban sa China ay hindi sinasagot ng Chinese Embassy sa Maynila.

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) na umaabot lamang sa higit kumulang sa 70 percent ng mga protesta na inihain mula 2020 hanggang 2022 ang tinugunan ng Chinese Embassy.

“We were informed that for the period 2020 to end Dec. 2022, about 71% of our NVs/protests were responded to by the Chinese Embassy,” pahayag ni DFA spokesperson Teresita Daza nang tanungin ukol sa response rate ng Beijing.

Sinabi ng DFA nitong Huwebes na magsasagawa ito ng ‘appropriate diplomatic action’ matapos maberipika ang mga ulat na pinilit umano ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na umalis sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kamakailan.

Ang China at Pilipinas ay territorial dispute sa South China Sea, kung saan matatagpuan ang West Philippine Sea. Inaangkin ng Beijing ang soberanya sa halos buong lugar sa kabila ng desisyon ng internasyonal na korte na walang legal na batayan ang mga claim nito. (Betchai Julian)