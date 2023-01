Brgy. Chairman, 5 iba pa todas, 2 kritikal sa pananambang

Patay ang isang barangay chairman at limang kasama nito habang kritikal ang dalawa pa matapos tambangan at ratratin ng matataas na kalibre ng armas ang sinasakyan nilang Sport Utility Vehicle (SUV) sa bayan ng Sirawai, Zamboanga del Norte noong Huwebes.

Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Allie Lumiguis, kapitan ng Barangay Balubuan ng bayan ng Sirawai; Ani Lumiguis Manangca; Alfahad Lumiguis Manangca; Anisa Jaji Manangca, Shilben Musaddin Basa at isng hindi pa tinutukoy.

Samantala, nasa malubhang kalagayan at ginagamot sa Sirawai Health Unit ang dalawa pa nilang kasama na sina Alwaf Basa Manangca at Norman Darus.

Sa ulat ni Police Regional Office (PRO) 9 spokesperson Police Major Shelamie Chang, nangyari ang pananambang sa kahabaan ng Barangay Pina bandang alas 3:15 ng tanghali.

Patungo sa Sirawai proper ang mga biktima lulan ng grey na Toyota Hilux nang tambangan at pagbabarilin sila ng hindi pa batid na bilang ng mga armadong kalalakihan.

Dead on the spot ang anim sa mga sakay ng SUV habang ang dalawa ay nakuha pang maisugod sa nabanggit na pagamutan ng rumispondeng awtoridad.

Sa ngayon ay patuloy pa ang masusing imbestigasyon ng Sirawai Municipal Police Station (MPS) kasama ang the 905th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion (RMFB) 9 at 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army upang matukoy ang motibo at utak ng krimen.(Edwin Balasa)