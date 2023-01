70s heartthrob pumanaw sa edad na 62

Pumanaw na sa edad na 62 ang kilalang ’70s heartthrob na si Lance Kerwin, ang nagbida sa coming-of-age series na James At 16 na umere noong 1977 hanggang 1978.

Binalita ito ng kanyang daughter na si Savannah via Facebook: “I am so sorry to those we have not been able to reach out to personally to notify but Lance Kerwin passed away yesterday morning. We appreciate all the kind words, memories, and prayers that have been shared. As the coming weeks progress, I will share more information about after life ceremonies. He loved each and every one of you.

Born in Newport Beach, California on November 6, 1960, lumaki si Lance sa pamilya na may koneksyon sa showbiz. Ang kanyang ama ay isang acting coach at performer and agent naman ang kanyang ina.

TV debut ni Lance ang show na Emergency in 1974. Nasundan ito ng sunud-sunod na guestings sa mga TV series na Shazam!, Little House on the Prairie, Cannon and “Gunsmoke and the period drama, The Family Holvak.

Pinagbida siya sa series na James At 16 noong 1977 na tungkol sa isang teenager na dumadaan sa maraming pagsubok ng pagiging isang adolescent sa Amerika. Naging major teen heartthrob overnight si Lance dahil sa show na iyon.

Nagtuluy-tuloy ang paglabas ni Lance sa ilang pang TV shows at movies after James At 16 tulad sa Salem’s Lot (1979), The Boy Who Drank Too Much (1980), Enemy Mine (1985), Simon & Simon (1986) and Murder, She Wrote (1989). Lumabas din siya sa 1995 film na Outbreak at ang pinakahuli ay sa pelikulang The Wind & the Reckoning in 2022.

Naging pastor sa Hawaii si Lance at nagkaroon ng apat na anak sa wife niya for 20 years na si Yvonne. (Ruel Mendoza)