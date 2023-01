2 massage parlor sinalakay; 5 tauhan, 11 bebot dinampot

Sinalakay ng National Bureau of Investigation-Cordillera (NBI-Cor) at Baguio City Social Welfare and Development Office (BCSWDO) ang dalawang massage parlor na ginagamit umanong front sa prostitusyon sa Magsaysay Ave., Baguio City.

Nabulaga ang limang tauhan at nasa 11 kababaihan ng dalawang massage parlor nang bulagain ang mga ito ng magkasanib na grupo ng NBI at BCSWDO sa second floor ng Old Market Building bandang alas 9:06 ng gabi nitong Huwebes.

Bago ang raid, nakatanggap ng impormasyon ang NBI na hindi lang karaniwang masahe ang serbisyo ng mga kababaihan sa dalawang massage parlor kundi maging panandaliang-aliw.

Inamin naman ng isa sa mga tauhan ng massage parlor na nag-aalok sila ng sex for fee kahit hindi gumagamit ng condom ang mga customer nilang lalaki.

Nasa kustodiya nang BCSWDO ang mga kababaihan para sa kaukulang counseling. (Allan Bergonia)