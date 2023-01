Walang VIP treatment kay Durante – PH Army

Tiniyak ni Philippine Army (PA) commander Lt. Gen. Romeo Brawner Jr. na hindi bibigyan ng special treatment ang kanilang mataas na opisyal na tinuturo umanong mastermind sa pamamaslang sa negosyante at modelong si Yvonette Plaza sa Davao City noong nakaraang taon.

“Hindi po natin tino-tolerate ‘yong mga ganitong wrongdoings o itong criminal acts, kahit na ano pong ranggo ng ating mga sundalo, maging opisyal or enlisted personnel ay pare-pareho po ‘yong treatment natin sa kanila,” diin ni Brawner sa interview ng DZBB nitong Huwebes.

Sinabi pa nito na tinanggal na sa puwesto bilang commander ng 1001st Infantry Brigade si Brig. Gen. Jesus Durante III upang maging patas ang isasaga­wang imbestigasyon laban sa heneral.

Kasamang inalis sa puwesto ang deputy ni Durante na si Col. Michael Licyayo. Ang dalawa ay nakadetine ngayon sa PA headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig City.

“‘Yan po ang SOP natin pag especially ‘pag mga ganitong kaso ano like criminal case, wala po silang puwesto but they will be placed on custody po ng PA,” paliwanag ni Brawner.

Noong Miyerkoles, sinabi ni Police Regional Office 11 director Brig. Gen. Benjamin Silo Jr. na may sapat na silang ebidensya para kasuhan ng murder at obstruction of justice si Durante sa pamamaslang kay Plaza. (PNA)