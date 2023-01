Tuloy ang serbisyo sa Year of the rabbit!

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Bago ang lahat, nais kong batiin kayo ng maligayang Chinese New Year mga Kasurog!

Sa pagpasok ng Year of the Rabbit, panatilihin natin ang positibong pananaw sa buhay para tuloy-tuloy ang pagpasok ng swerte at biyaya.

Kamakailan ay pinangunahan ng inyong lingkod ang groundbreaking ceremony ng Albay Police Provincial Office sa Camp Capt. Salvador Jaucian Del Rosario, Sr. sa Barangay Sta. Cruz, Ligao City.

Sinamahan po tayo rito ng mga kasangga natin sa Ako Bicol Party-list na sina Cong. Jil Bongalon at dating Cong. Alfredo Garbin. Dumalo rin sina Ligao City Mayor Fernando Gonzalez, DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio at Albay Provincial Director Col. Fernando Cunanan, Jr.

Ang inyong lingkod ang naatasang maglagay ng time capsule sa proyekto upang maidokumento ang mga kaganapan ngayon para sa mga susunod na henerasyon na gustong tuklasin at aralin ang ating panahon.

Sa inisyatiba ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list, P48 milyon ang inilaan sa proyektong ito – P30 milyon sa pagpapagawa ng grandstand at P18 milyon naman sa mess hall building.

Ang inisyal na alokasyon ay bilang tugon sa kahilingan ni Col. Cunanan dahil halos walang laman ang Albay PPO ngayon.

Sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng bawat komunidad, mahalagang may maayos na pasilidad na pwedeng gamitin ang ating mga pulis at mga residente.

Alalahanin po natin na ang lalawigan ng Albay ay mayroong higit 1.4 milyong populasyon mula sa 15 munisipalidad at tatlong lungsod. Ang mga pulis po ang siyang tumitiyak at nagpapanatili ng peace and order sa ating lalawigan.

Marami sa ating mga pulis ang sagad sa trabaho kaya’t kailangan din nila ng maayos na matutulugan at pahingahan upang makabawi ng kaunting lakas, lugar na makakainan at lugar na maaaring pagdausan ng iba’t-ibang aktibidad.

Maliban dito, makakatulong ito sa morale ng 200 personnel ng Albay PPO upang maging inspirado sa kanilang trabaho lalo na sa paglaban sa insurgency at sa kilabot na criminal group Concepcion na sangkot sa mga serye ng robbery, extortion at gunrunning. Kailangan po talagang mapalakas at masuportahan ang police force ng lalawigan.

Samantala, sa ating layuning makapagbigay ng maayos na pasilidad para sa bawat Bicolano lalo na tuwing may sakuna o kalamidad, patuloy din po ang ating pagtatayo ng Multi-Purpose Buildings sa iba’t ibang bahagi ng Kabikulan.

Tayo po ay nagtungo sa Barangay Bogña sa Lungsod ng Legazpi, kasama sina Cong. Bongalon at Garbin, upang pangunahan ang blessing at inagurasyon ng bago nating Multi-Purpose Building.

Malaki ang maitutulong ng pasilidad na ito para sa ating mga residente lalo na at may pansamantala silang masisilungan kapag may bagyo o iba pang kalamidad.

Nagpunta rin tayo sa Pawa High School sa Legazpi City para pormal na buksan ang bagong covered court doon.

Bukod po sa aktibidad ng mga mag aaral at ng kanilang eskwelahan, magagamit din po ang covered court para sa iba pa pong kapaki-pakinabang na programa para sa ating mga residente.

Una rito ay masaya nating inilunsad ang bagong Multi-Purpose building sa Buenavista Elementary School sa Lungsod ng Legazpi.

Ang pasilidad na ito’y tiyak pong magagamit ng ating mga kababayan sa iba’t ibang aktibidad at programa sa kanilang komunidad.

Asahan po ninyong patuloy tayong magsusumikap na maibigay sa ating mga kababayan ang mga pasilidad para sa pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyo sa bawat Bicolano.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!