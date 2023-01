Tulak timbog sa P13.9M shabu

Timbog ang isang umano’y big time na tulak ng droga matapos itong makumpiskahan ng mahigit sa P13.9M halaga ng hinihinalang shabu sa buy bust operation sa Marilao, Bulacan nitong Miyerkules ng gabi.

Sa isinumiteng report kay Bulacan Provincial Office director P/Col.Relly B Arnedo,, kinilala ang suspek na si Marlon Palmario,44-anyos,walang trabaho at nakatira sa Guijo st. Pangarap Village, Novaliches, Caloocan City.

Ayon kay Marilao Police chief P/ Lt.Col. Eduardo S.Guevarra Jr., dinakip ito nina PSgt. Alexander A. Buhayo at Cpl. Joe Lino Lisondra ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) nang pagbentahan niya ng shabu ang isang poseur buyer sa Barangay loma de Gato bandang alas11:20 ng gabi.

Nakumpiska sa suspek ang dalawang pakete ng umano’y shabu na nakalagay sa Chinese tea bag na may bigat na 2,050 gramo at nagkakahalaga ng P13.940,000 at 67 piraso ng one-thousand peso bill na marked money.

Dinala ang suspek at nakumpiskang droga sa Bulacan Provincial Forensic Unit para sa eksaminasyon habang kakasuhan naman ang suspek ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.(Jun Borlongan)