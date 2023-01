Shi Tzu, hindi maitsurahan ng furparent matapos ipa-groom!

Kilala ang mga shi tzu sa kanilang malalagong balahibo na nakakadagdag sa kanilang cuteness! Kaya naman laking gulat ng fur parent na si Lineth Haveria sa kinalabasan ng pagpapagupit ng kanyang alaga at noong una nga ay hindi niya ito maitsurahan!

Matapos ipa-groom, tila ibang aso ang fur baby niya na si Oreo. Sabi ni Lineth, new year new look sana ang bet nila para sa kanilang alaga pero dahil sa super ibang itsura nito ay naging super new naman daw.

“Shih Tzu to nung iniwan ko sa grooming service eh. Mali ata ako ng nasundong aso,” caption ni Lineth sa kanyang post sa Facebook.

Dagdag pa niya, natawa pa siya nang makita si Oreo dahil maliit na aso lang ito at mas lumiit pa nang magupitan kaya halos hindi na niya ito makilala. Nalaman niya lang umano na si Oreo ito dahil excited ito nang makita siya. Maging ang pamilya niya ay natawa sa itsura ng pet dahil sa laki ng pagbabago nito matapos gupitan.

Maraming furmom ang naka-relate sa nasabing post ni Lineth at maging ang mga netizen ay pinusuan at nagkomento ng mga nakakaaliw na mensahe para kay Oreo na ayon sa sumunod sa temang ‘new year, new me’ ayon sa kaniyang fur mom. (MJ Osinsao)