Sey mo Rayver? Alden nagsisi sa pag-‘ghosting’ kay Julie Anne

Nag-trending ang mga pangalang Alden, Julie Anne (San Jose) at Rayver (Cruz) sa Twitter, ito ay matapos ang naging guesting ni Alden Richards sa ‘Fast Talk’ ni Boy Abunda.

Masasabing sa unang pagkakataon, naisiwalat na niyang talaga ang totoo raw na nangyari sa noon pa matagal na isyu sa kanila ni Julie. Kung paano after na naging close naman sila, biglang naging parang strangers na sila, huh!

Ramdam na ramdam din noon na kahit sino sa kanilang dalawa ang makausap, may pag-iwas at tila pait na matanong sa isa’t isa.

So hayun na nga, inako na ni Alden na siya raw ang may kasalanan. Inamin niya na dahil din sa trabaho, na mas pinili ni Alden na mag-focus na lang dito kaya sa termino ngayon, parang na-ghosting niya nga ba si Julie noon?

Anyway pag-amin pa ni Alden, “Sasabihin ko na po… I never told anyone this. ‘Yung part po kasi kay Julie Anne, ‘yun po ‘yung parang mabigat.

“When we were doing Sunday Pinasaya, the time that we separated, ang tagal po naming hindi nag-usap. Seven years almost, ganoon po katagal.”

Inabot din ng matagal bago sila nagkausap at masasabi niyang okay na sila dahil naniniwala si Alden na that time, hindi pa sila ready and that time heals all wound.

Si Alden na rin daw ang nag-initiate ng move para maging okay sila. Ini-lock niya si Julie sa dressing room ng Sunday PinaSaya.

“So Sunday Pinasaya, rehearsal, may green room po tayo sa Studio 7. Noong kami pong dalawa na lang sa green room, ni-lock ko po ‘yung pinto.

“Then, I talked to her na, ‘I’m really sorry for all what happened. Iniwan kita and there’s no one to blame but me. I was – may term po ako na ginamit…And I am very sorry. Sana mapatawad mo na ako.

Sabi pa ni Alden, “Okay po siyang kausap, and then, pagkatapos ng usapan, parang may relief po sa kalooban. Na parang for the longest time, iniiwasan ko rin po siya.”

Ngayon daw, okay na okay na sila ni Julie at sa nakikita rin namin, good friend din sina Alden at ang boyfriend ni Julie na si Rayver.

Somehow, hindi namin makakalimutan talaga ‘yung eksena sa isang ganap ng GMA Artist Center noon na talagang nasabi namin sa sarili namin, “may something special” between the two of them.

Wala pang AlDub noon at si Julie naman, si Elmo Magalona pa ang ka-loveteam. Sadyang mabait at gentleman talaga itong si Alden na inako na lang lahat at nag-sorry.

Ysabel ‘inangkin’ na si Miguel

Hindi pinalampas ni Miguel Tanfelix na mag-post ng kanyang birthday greeting sa kanyang ka-loveteam or girlfriend nga ba na si Ysabel Ortega.

Sa Instagram pinost ni Miguel ang ilan sa larawan ni Ysabel at picture nilang dalawa.

Sabi ni Miguel na tinawag na si Ysabel daw talaga ay beautiful inside-out, “belle in French means beautiful.

“Happy Birthday to this lady with not just a pretty face but a lovely soul and a beautiful heart.”

Nag-reply naman si Ysabel kay Miguel by calling him, “my miguelito.” Isang maikli pero nakakakilig na, “Thank you my miguelito.”

Siyempre, kinilig talaga sa parang pag-aangkin na ni Ysabel kay Miguel, huh!

Sa ngayon, marami na ang nag-aabang sa kanila sa Voltes V: Legacy ng GMA-7.