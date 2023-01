Robert Bolick lumalakas posibilidad ng talon sa B.League

HINDI matigil ang usok sa posibleng paglipat ng liga ni NorthPort shooting guard Robert Bolick.

Ito ay matapos na muling umugong ang posibleng pagpapalitan na kinapapalooban ni Bolick at ang dating miyembro ng NorthPort na si Terrence Romeo.

Gayunman, sa isang tweet ni Snow Badua (@snowbadua) ay inihayag nito ang posibilidad na tuluyang lumipat ng liga ang dating San Beda Red Lion na si Bolick patunto sa Japan B.League na matagal nang napapaulat na interesado na makuha ang seribisyo nito para maglaro sa isang koponan doon.

“Here is a photo of Robert Bolick said to be talking to some Japanese friends at his Kurimi Milk Tea Bar in Ayala Mall. At the end of the meeting, Bolick was heard saying: “”Arigato. Sayonara. See you soon,” post ni Badua.

Matatandaang matapos ang mahabang negosasyon ay nagpasya si Bolick na pumirma sa isang taong kontrata na nagpanatili dito sa Batang Pier noong Pebrero 12 nakaraang taon.

Gayunman, ang biglaang kaganapan sa loob ng Batang Pier kung saan surpresang nagpalit ng mga puwesto bilang coach at manager sina Pido Jarencio at Bonnie Tan ay lubhang may epekto sa pananatili ng dating NCAA MVP.

Una na dito ang hindi paglalaro ni Bolick sa unang laban ng Batang Pier sa ilalim ng pagmamando ni Tan. (Lito Oredo)