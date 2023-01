Relationship goals: Couple sabay pumasa sa Criminology Licensure Exam

Masarap talaga sa pakiramdam na naaabot mo ang mga pangarap mo pero mas masarap siguro kung kasabay mong inaabot ito kasama ang love of your life!

Tulad na lamang ng couple na sina Rica Mae Batac, 23-anyos, mula Navotas, at si Marc Joseph Dela Cruz, 24-an­yos, mula naman sa Tondo, Maynila.

Kamakailan lang ay ibinahagi ni Rica sa kanyang Facebook account ang good news sapagkat sabay silang pumasa ng kanyang boyfriend sa nagdaang December 2022 Criminology Licensure Examination.

Makikita sa pictures ang larawan nila ni Marc at ang screenshots ng kanilang name sa list ng mga nakapasa. Caption niya, “Congrats sa atin love!!! Rcrim na tayoooo.”

Si Rica ay nagtapos ng BS Criminology sa Universidad De Manila noong July 2022 habang si Marc ay sa Philippine College of Health and Sciences Inc. noong December 2021.

Sabi ni Rica sa Abante News, ito umano ang first take nila sa naturang exam. Kasalukuyang 2 years at 7 months na silang mag-partner ni Marc at nagkakilala sila noong siya’y 2nd year pa lamang.

Habang nag-aaral, naging advantage umano ito sa kanilang dalawa na pareho silang criminology students, ani, “Okay naman po masaya rin kasi nakakapag exchange idea kayo about sa mga lessons sa school kasi same course nga po mas nakakapag tulungan po kami.”

Kaya naman super happy niya dahil sabay silang pumasa at kinaya nila ito. (Moises Caleon)