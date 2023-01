Pinoy boxer Herlan Sixto Gomez nanggulpi sa Thailand

BUMANAT ng malalakas na suntok si Filipino rising bantamweight boxer Herlan Sixto Gomez upang mabilis na tapusin si home-favorite Thanachai Khamoon sa loob lamang ng dalawang round, Miyerkoles ng gabi, sa Spaceplus Bangkok RCA, Bangkok, Thailand.

Maagang nagpasiklab ng kanyang mga atake ang 23-anyos mula Bacolod City sa Negros Occidental upang ipadama kay Khamoon ang bangis ng kanyang mga suntok.

Bumitaw ng eksaktong mga jab at kaliwang hook ang Pinoy boxer upang masaktan ang Thai fighter.

Nagpakawala rin ng mga solidong suntok sa katawan at ulo ang tubong Magalona, Negros Occidental.

Pilit man tumayo at sumubok na lumaban, hindi na hinayaan pa ni Gomez na maka-recover pa ang katunggali at muling pinabagsak upang magbigay ng senyales si Thai referee Worewuth Duankhao para tapusin ang laban sa 1:45 ng second round.

Dahil sa tagumpay ay umangat ang kartada ni Gomez sa ika-anim na panalo, isang talo, tatlong panalo mula sa knockout.

Nakabawi si Gomez sa masaklap na pagkabigo kontra Yuttapong Tongdee ng Thailand sa eighth-round TKO sa parehong venue noong Oktubre 1, 2022.

Nananatiling walang panalo si Khamoon sa anim na laban, kung saan limang sunod na itong bumabagsak. (Gerard Arce)