Pinakamalakas mula 1976 dahil kay PBBM: ‘Pinas sumipa ekonomiya

Ang paggastos ng mga tao o consumer ang pangunahing dahilan ng pagsipa ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon kung kaya’t lumagpas ang tinatawag na gross domestic product (GDP) growth sa target ng pamahalaan.

Sabi ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapaaa, lumago ang ekonomiya ng 7.2% noong fourth quarter ng 2022 kaya’t naging 7.6% ang tinalang paglago ng ekonomiya para sa buong taong 2022.

Sabi ni Mapa, ito na ang pinakamala­king paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa buong taon mula 1976 nang lumaki ang ekonomiya ng 8.8%.

Ayon sa datos ng PSA, ang consumer spending o ang paggastos ng mga tao, ay lumago ng 8.3% sa buong taon ng 2022 at 73% ang ambag ng consumer spending sa paglago ng ekonomiya. Sa fourth quarter ng 2022, lumago ang consumer spending, mas mahina kaysa sa 8% na itinala noong third quarter.

Sinusukat ng GDP ang ekonomiya ng bansa at nasusukat ito sa dalawang paraan: maaari itong tingnan sa paggastos ng iba’t ibang sektor tulad ng mga tao, pamahalaan, investment, export at import o maaari rin tignan ito sa punto de-vista ng produksyon tulad ng agrikultura, industriya at serbisyo.

Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, nakikita sa numero ang “tinatawag na pent up demand. People just wanted to go out and spend whatever saving­s they have.” Ang teorya sa economics ay nanggigigl ang mga taong gumastos pagkatapos ng mahabang panahong pagtitipid lalo na pagkagaling sa panahon ng kahirapan.

Sabi ni Bank of Philippine Islands Chief Economist Emilio Neri Jr., magte-trending ang ‘revenge spending’ sa paglabas ng datos sa ekonomiya. Aniya, mas kapansin-pansin ito sa mga mas nakayayaman o ang class A-B.

Ayon sa datos ng PSA, lumago ang paggastos ng pamahalaan ng 5% na 15% ang inambag sa paglago ng ekonomiya ng 2022.

Ayon naman sa Presidential Communications Office (PCO), ang mataas na paglago ng ekonomiya ay resulta ng magandang pangangasiwa ni Pa­ngulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa bansa. (Eileen Mencias/Betchai Julian/Aileen Taliping)