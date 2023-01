Pamatay ang wetpaks: Dominique mas seksi, ma-appeal kay Julia

Walang dudang nanalaytay sa dugo ni Dominique Cojuangco ang alindog, ganda ng kanyang inang si Gretchen Barretto, na sinamba noong dekada 90.

Sa intimate bridal shower sa isang resort ay tumodo ng kaseksihan si Dominique, suot ang mga bikini.

Binalandra ni Dominique ang kaseksihan niya na nagpakulo ng dugo sa mga manyakol, lalo at nakaluwa ang matambok, makinis niyang puwet sa suot na high cut two-piece bikini.

Sa post ay makikitang nakatalikod si Dominique habang nakaupo sa beach pillow, at kinukunan ng isang male friend.

Luwang-luwa ang magandang hubog ng katawan, puwet ng dalaga.

At sa isang long-shot ay makikita ang kabuuang hugis ng katawan ni Dominique na nagpapakita sa kanyang mahabang binti.

Kung nag-artista lang si Dominique at sundan ang yakap ng kanyang ina na tinaguriang “ST Queen”, malamang sumikat din siya.

Sabi nga ay mas seksi si Dominique kay Julia Barretto, ha! Bongga!

Pinagsigawan sa IG: Kim sagad pagmamahal kay Xian

Umaapaw sa kasiyahan ang puso ni Kim Chiu para sa dyowang si Xian Lim , dahil sa tagumpay ng aktor bilang commercial film director.

Pinangalandakan, pinagmalaki ni Kim si Xian sa social media, dahil palabas nga sa 140 sinehan ang movie nitong Hello Universe, na bida sina Janno Gibbs, Maui Taylor, under Viva Films.

Pinoste ni Kim sa Instagram ang head shot ni Xian, ang poster at trailer ng pelikula, at ang listahan ng mga sinehan.

Binahagi ni Kim ang hirap at sakripisyo ni Xian habang ginagawa nito ang movie na nagsimula pa noong pandemic lockdown.

Kuwento pa ni Kim, bukod sa Xian na ang nagsulat, nagdirek, binantayan din nito ang production hanggang sa showing ng movie.

“Revisions, sleepless nights just by thinking how this story will flow, putting the actor Xian Lim aside and just being focused behind the camera as the wrter and director of this film. I am extremely proud of you my love!” sabi ni Kim.

Pero siyempre, hirit ng mga fan ay maidirek din siya ni Xian, na silang dalawa ang bida.

‘Junjun’ ni Ken muntik sumilip

Kahit wala pang bagong project at matagal-tagal na nakatengga ang Kapuso star na si Ken Chan, hindi pa rin ito binibitiwan ng kanyang mga fan.

Pinapanatili ng kanyang mga avid supporter ang kasikatan ng kanilang idol sa Twitter na hindi nagsasawang i-like, view, re-tweet ang mga ganap sa kanya.

Hindi bumababa sa 1K ang mga tweet ni Ken ng kanyang mga day-to-day activity.

Pero mabenta sa kanyang mga tagahanga ang photo ng aktor na nagpapakita ng kanyang kakisigan, lalo na ng konting papasilip ng kanyang balat, na litaw ang kanyang legs, na halos sumilip na rin ang kanyang junjun.