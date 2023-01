Novak Djokovic dehins pinagpawisan sa 2023 Australian Open quarterfinals

DINOMINA ni Novak Djokovic si No. 5 seed Andrey Rublev 6-1, 6-2, 6-4 sa kanilang men’s quarterfinals match sa Australian Open.

Sa kanyang first two matches sa Melbourne Park, mukhang binagabag pa ng nananakit na kaliwang hita si Djokovic pero kitang nakarekober na – naiparating ang mensahe na may asim pa siya sa edad 35.

May dapat ikabahala ang mga makakatapat pa ng 21-time grand slam champion.

“Something that sends a message to all my opponents remaining in the draw,” ani Djoko, habol ang 10th championship sa Melbourne.

Una sa makakatapat ni Djokovic sa semifinals si American Tommy Paul na 7-6 (6), 6-3, 5-7, 6-4 winner sa kababayang si Ben Shelton.

Ang isa pang pairing sa final four ay sa pagitan nina Stefanos Tsitsipas at Karen Khachanov.

Ang women’s semis ay sila Victoria Azarenka-Elena Rybakina at Aryna Sabalenka vs. Magda Linette. (Vladi Eduarte)