Myla Pablo, Cargo Movers ‘bagyo’ hatid sa All-Filipino

Mga laro sa Pebrero 4: (Araneta Coliseum)

4:00pm — Akari vs Choco Mucho

6:00pm — Creamline vs Petro Gazz

ISA ang F2 Logistics Cargo Movers sa maituturing na pinakahandang koponan sa darating na 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simila Pebrero 4.

Ito ay kasunod ng pagkuha kay Myla “Bagyong” Pablo upang maidagdag sa pwersang hatid nina Kim Kianna Dy, Mary Joy Baron at kapitana Aby Marano sa pagbubukas ng torneo sa Smart Araneta Coliseum.

Dumaan rin sa balasahan ang lineup ng Cargo Movers nang magsimula sa pagkakaroon ng bagong head coach sa katauhan ni dating Philippine Youth team at dating National University girls chief tactician at La Salle libero Regine Diego

Bukod kay Pablo, baguhan din sa team ang dating NU lady spiker na si Chinnie Pia Arroyo, habang babalik naman ang four-time UAAP champion mula La Salle Lady Green Archers na dating F2 team captain Cha Cruz-Behag.

Nawala naman sa Cargo Movers sina Fil-Canadian Tine Tiamzon, Des Clemente, Dzi Gervacio, Chloe Cortez, Alex Cabanos at Rem Cailing, habang pansamantalang wala si Fil-American Kalei Mau dahil sa paglalaro sa ibang bansa bilang import.

“May mga teams rin na nag-revamp, so nakaka-excite din kung anong klase ng tono ng teams. We don’t know kung anong teams ‘yung magdo-dominate,” pahayag ni Maraño sa isang report.

“Parang to me, lahat ng teams may potential to get into the top. Talagang na-excite lang talaga ako, nae-excite ako sobra-sobra kaya good ‘yun for me kasi nakakadagdag sa motivation ko,” dagdag ng 30-anyos na multi-titled middle-hitter.

Lubos naman ang katuwaang nadarama ni Aby sa pagpili ni Pablo na maging parte ng Cargo Movers, na nabiting makapasok sa Final Four noong nagdaang Reinforced nang tumapos sa fifth place, habang pumang-anim naman noong Open Conference.

“Nakaka-boost ng confidence, ng morale, having her in our team. Just the thought of her choosing our team, sobrang sarap sa puso. Out of all the teams, dito siya napunta sa amin. Thankful and grateful lang talaga ako dun,” wika pa ni Aby. (Gerard Arce)