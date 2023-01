Mga byahe sa Isabela suspindido, paghanap sa nawawalang Cessna itinodo

Sinuspindi ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang lahat ng biyahe mula sa Cauayan Airport papuntang Maconacon Airport at pabalik kasunod ng patuloy na search and rescue operation sa nawawalang Cessna plane sa Isabela noong Martes.

Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na nagpalabas sila ng Notice to Airmen (NOTAM) sa lahat ng airline operator para sa 24 oras na suspensyon ng mga biyahe na nag-umpisa noong Miyerkules para sa isinasagawang search and rescue operation sa Cessna RPC 1174 at anim nitong pasahero.

Sa ulat, hindi nakarating sa Maconacon Airport ang C206 plane na RPC1174 nang umalis ito sa Cauayan Airport ng alas 2:15 ng tanghali nitong Martes.

Huling nakontak ang piloto nito sa air traffic controller ganap na alas 2:19 ng tanghali habang nasa bahagi ito ng Naguillian Bridge. Inaasahang lalapag ito Maconacon ng alas 2:45 ng tanghali.

Kabilang sa sakay ng Cessna RPC 1174 ang piloto na si Captain Eleazar Mark Joven at mga pasahero na sina Tommy Manday, Val Kamatoy, Mark Eiron Siguerra, Xam Siguerra, at Josefa Perla España.(Catherine Reyes)