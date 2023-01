Marian, Rhea napagkamalang mga Barbie doll

Gandang-ganda ang mga showbiz press kay Marian Rivera sa unveiling ng Beautéderm Corporate Headquarters sa Angeles, Pampanga, ha!

Kasi naman, ang seksi-seksi, ang kinis-kinis, ang ganda-ganda ng mukha, na animo nga ay manika si Marian. Eh, nagsuot pa siya ng pink, na tinernuhan nga si Miss Rhea Anicoche Tan, kaya lalo siyang nagmukhang Barbie doll.

Eh, ayaw ring pakabog ni Miss Rhea sa kaseksihan, kakinisan, kagandahan, kaya animo mga kambal na manika ang dalawa.

Anyway, speaking of Rhea Tan, ngayon ko lang nalaman na ang pinakaunang mamahaling bag, na may sentimental value talaga, ay pinakawalan niya, alang-alang sa charity.

Kaloka nga, at nakakabilib ang puso niya, na dinonate talaga niya ang mga bag na `yon sa charity project ni Anne Curtis noong pandemic.

“Yes, ang oldest bag ko, dinonate ko noong pandemic, sa project ni Anne Curtis. May bumili yata ng P500K at napunta naman sa mga frontliner ‘yon.

“Very important sa akin ang bag na `yon.

“Umabot din sa P2M ang isang bag na binili ko,” sabi ni Rhea.

Sa mga legit na store kasi, kung gusto mong maka-avail ng mamahaling bag talaga, kailangan mong pumila, at kapag oras mo na para bumili, bukod sa bag na puntirya mo, may mga iba’t ibang item pa na dapat kang bilhin, kaya umaabot nga sa P2M ang lahat.

Anyway, masayang-masaya si Miss Rhea, na nagdiwang ng unveiling ng Beautéderm Corporate Headquarters.

Bilang paghahanda sa ika-14 anibersaryo ngayong 2023, binuksan nila ang Beautéderm Corporate Headquarters at pati na rin ang engrandeng selebrasyon ng Year Of The Water Rabbit.

Sa mahigit isang dekada sa negosyo, nakuha nila ang tiwala ng milyong consumer nito bilang isang industry leader sa larangan ng beauty at wellness dahil sa mga ‘di mabilang na mga produkto nito na ngayon ay maituturing nang daily essentials na kinabibilangan ng skin at body care; vitamins at health boosters; home fragrances; mga patented merchandise; at marami pang iba.

Sa building matatagpuan ang corporate operations ng kumpanya at pati na rin ang iba pang mga negosyo na bahagi ng Beautéderm Group Of Companies gaya ng luxury store na A-List Avenue, na nagbebenta ng mga high-end fashion brands; ng BeautéHaus, na isa sa mga pangunahing aesthetic clinics sa Northern Luzon; ng AK Studios – na isang state-of-the-art studio na angkop pata sa mga photo shoots at video productions; at ng Beauté Beanery – na itinuturing bilang poshest fusion restaurant at café sa Angeles City ngayon.

“Beautéderm Corporate Headquarters is truly a dream come true,” sabi ni Rhea.

“Each person who ever believed and continue to believe in my vision to contribute a beautéful difference in this world has impacted every brick, metal, and stone of this building. Hindi ko ito nagawa mag-isa – madami ang tumulong sa akin. I dedicate this to all our consumers not only here in the Philippines but around the world as well, to my hardworking staff, to my brand ambassadors, and to all our resellers, distributors, and franchisees. Together, we are ready more than ever, to face the promises of the coming years anew with all our hopes and dreams.”

Bukod kina Marian at Dingdong Dantes, nakakalula nga ang mga artistang dumalo sa event na `yon, tulad nina Zeinab Harake, Jelai Andres, Darla Sauler, Sunshine Garcia, Bulacan Vice Governor Alex Castro, Quezon City District 3 Councilor Wency Lagumbay, Buboy Villar, Ning Cordero, Reina Manuel, IC Calaguas, Dr. Minnie Yao, JC Santos, Shyleena Herrera.

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Beautéderm Corporate Headquarters at Beautéderm Group of Companies, sundan ang @beautédermcorporation sa Instagram at TikTok, sundan ang @beautedermcorp sa Twitter, i-like ang Beautéderm sa Facebook, at mag-subscribe sa Beautéderm TV sa YouTube.