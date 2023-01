Mana kay Jean: Jennica ‘di nagpatalbog kina Tessie, Joel sa aktingan

Kapapalabas pa lang ng teleseryeng “Dirty Linen” nina Janine Gutierrez at Zanjoe Marudo nitong linggo ay bulabog na agad ang mga manonood, na pinag-usapan agad sa social media, at isa na rito ay ang husay sa pag-arte ng nagbabalik-showbiz na si Jennica Garcia.

Ipinost kamakailan ng netizens ang ilan sa mga eksena niya bilang Lala, kung saan talagang naipapamalas niya ang galing sa aktingan. Sa kada transformation niya sa eksena, mapa-lola man o maalindog na dancer ay talagang kuhang-kuha niya umano.

Partida nga raw na kahit matagal siyang nawala sa industriya ay talagang bongga ang kanyang showbiz comeback. Matatandaan din noon na sa mediacon ng programa ay hindi inakala ni Jennica na mapupunta sa kanya ang role kahit hindi siya ang first choice para rito at siya pa mismo lumapit sa Dreamscape para rito.

Naging maganda naman ang kalalabasan nito lalo na’t natuwa ang Kapamilya fans sa kanyang husay sa pag-arte at talaga namang nili-live up niya ang all-star billing ng teleserye na talagang nakikipagsabayan sa mga beterano tulad nina Joel Torre, Tessie Tomas, at iba pa.

Dahil dito, dinaan ng mga manonood sa social media ang kanilang pag-puri kay Jennica.

“Kahit matagal syang nawala sa showbiz, di nawala ang galing nya sa pag portray ng role. Ang husay pa din,” tweet ni @xtine5678. Dagdag pa ng isa pang netizen, “Wow galing niya pang-ABS-CBN ‘yung calibre acting niya congrats!”

May ibang fans din ang nagsasabing talagang namana niya ang kanyang talento sa kanyang ina na si Jean Garcia, at may nag-tweet din na mapa-bida o kontrabida ang role ay swak-na-swak si Jennica!

Wish pa nga ng iilan ay sana mapanood pa siya sa ibang Kapamilya projects in the future.

“Since trending si Jennica Garcia, wish ko for ABS-CBN na i-continue ang project ni Jennica even after #DirtyLinen kasi ang galing niya talaga umarte pala,” sey ni @CedrickAngelo22.

Maliban kay Jennica, patuloy pa ring pinag-uusapan online ang mga eksena ng “Dirty Linen.” May ibang hindi pa rin makapaniwala sa naging plano ni Alexa (Janine) kung paano niya nakuha maging kasambahay sa pamilya Fiero, na salarin sa pagkawala ng kanyang ina.

Dito na magsisimula ang kanyang paghihiganti kontra sa mga taong likod ng marahas na krimeng ito.

Partida na kaka-pilot pa lang nito pero agad-agad pinagkaguluhan ang kalidad at istorya ng serye, matapos makahakot ng dalawang trending topics online after ng premiere nito. (Rb Sermino)