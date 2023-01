Libreng libing sa mga purdoy bet ni Tulfo

Naghain ng panukalang batas si Senador Raffy Tulfo upang mabigyan ng libreng funeral services ang mga mahihirap na pamilya sa bansa.

Bagaman mayroon nang burial assistance ang Department of Social Welfare and Deve­lopment, nais ni Tulfo sa Senate Bill 1695 na gawing batas ang pagkakaloob ng libreng libing.

Kabilang sa funeral package ay ang preparasyon ng dokumento, pag-eembalsamo, pagburol, paglilibing o pag-cremate.

“In the Philippines, funeral and burial services can range from 10,000 to hundreds of thousands of pesos. As such, many poor families are not only wracked with grief but also deep financial stress that may even lead them to borrow funds from lenders with high interest rates,” paliwanag ni Tulfo sa kanyang panukala.

Sakop lang nito ang mga pamilyang may pinagsamang gross income na hindi lalagpas sa P15,000 kada buwan at hindi nagmamay-ari ng lupa o bahay at sasakyan. (Dindo Matining)