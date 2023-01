Kayla Sanchez, Chloe Isleta, Jasmine Alkhaldi agawan ng silya sa SEA Games

INAASAHAN ang matinding labanan sa pagitan nina Olympian Kayla Sanchez at Jasmine Alkhaldi, pati na rin si Chloe Isleta sa isasagawa na open qualifying competition sa Pebrero 18 at 19 sa New Clark City Aquatics Center sa Capas, Tarlac.

Ang torneo ang tutukoy sa komposisyon ng aquatics team na sasabak sa Cambodia 32nd Southeast Asian Games.

Ito ang inihayag Huwebes ng Stabilization Committee na siyang inatasan ng World Aquatics (dating FINA) Bureau na pangasiwaan ang aquatics (swimming) sa bansa.

Ang FINA, sa isang direktiba na may petsang Disyembre 3, 2022, ay nag-utos sa pagbuo ng Stabilization Committee na pumalit sa bansa matapos nitong bawiin ang pagkilala sa Philippine Swimming, Inc. (PSI).

Binubuo ang Stabilization Committee nina POC legal head Atty. Wharton Chan at deputy secretary general Valeriano “Bones” Floro at Bases Conversion Development Authority senior vice president Arrey Perez.

“Ang Stabilization Committee ang mangangasiwa at mamamahala sa mga qualifier o tryout na bukas sa lahat ng mga atleta, club at stakeholder,” sabi ni Floro.

Sinabi ni Floro na ang qualifiers ay tampok ang swimming, diving at water polo. Ang artistic swimming (synchronized) at open water swimming ay wala sa programa ng Mayo 5 hanggang 17 Cambodia SEA Games.

Idinagdag ni Floro na isasagawa ang qualifiers batay sa swimming technical handbook na ibinigay ng Cambodia SEA Games Organizing Committee.

Sa handbook, kabuuang 20 events ang paglalabanan sa swimming, dalawa sa water polo (lalaki at babae) at ang indibidwal na 3-meter springboard at platform para sa mga lalaki at babae sa diving.

Ang mga swimming event para sa mga lalaki at babae ay freestyle 50, 100, 200, 400, 800 at 1,500; backstroke 50, 100 at 200; breaststroke 50, 100 at 200; butterfly 50, 100 at 200; indibidwal na medley 200 at 400; at freestyle Relay 4×100 at 4×200.

Mayroon ding mga freestyle na kaganapan sa 800 metro para sa mga kababaihan at 1,500 para sa mga lalaki, pati na rin ang isang 4×100 metrong medley relay para sa mga kalalakihan, kababaihan at mixed team. (Lito Oredo)