Mga ka-Misteryo hindi masyadong napapansin ang kapangyarihan ng telepathy pero ito ay laging nagagamit ni Edison at kanyang misis.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Misteryo: “Paano mo nalalaman na gumagana ang telepathy sa inyong dalawa ni misis?”

Edison: “Normal na naming nagagamit kasi mas mabilis pa ito kesa sa paggamit ng cellphone especially kapag pauwi na ako sa bahay. Nalalaman ni kumander ko kung malapit na ko sa bahay.”

Misteryo: “Curious lang ako. Anong pamamaraan ang ginagawa niyo para gumana anc telepathy?”

Edison: “Dalawang pamamaraan ang ginagawa namin – intentional at voluntary.” Intentional kung sadya akong nagpapadala ng mensahe sa kanya. Yun talagang sinasabi ko sa isip ko ang gusto kong maiparating sa kanya. Yung voluntary naman ay hinahayaan naming dumaloy ng kusa ang telepathic message namin. Halimbawa hindi ako nakapagsabi sa kanya na pauwi na ko kasi nakalimutan ko sabihin sa kanya via private message. Bigla na lang siya nagtetext na mag-ingat ako pag-uwi. Kaya yun nasasagap ng isip ko yun. May time naman ako naman ang napapadalhan niya ng message kaya bigla na lang ako nagtetext sa kanya na malapit na ako.”

Misteryo: “Natanong mo ba sa kumander mo kung nararamdaman niya yung telepathy o kaya naririnig niya sa isip niya?”

Edison: “Yes natanong ko na sa kanya. Sabi niya nararamdaman niya kung malapit na ko sa house namin kaya to confirm nagmemessage siya sa akin. Ganito rin ang sitwasyon kahit nasa biyahe kami laging gumagana anc telepathy.”

Misteryo: “May time ba na naririnig niyo ang telepathy niyo sa isa’t isa?”

Edison: “Ako bihira normally parang gut feeling yung dating ng telepathy sa akin. Si misis ko at siya naririnig niya yun. Physical hearing yung naririnig niya via telepathy.”

Misteryo: “May time ba na sa crowded public place hindi kayo magkakitaan ay pinagagana niyo anc telepathy.”

Edison: “Yes napatunayan na namin yan many times. Nitong weekend nga nagpunta kami sa Iloilo for Dinagyang tapos nagkawalaan kami nagkahiwalay kami tapos I heard in my mind na kailangan ko bumalik agad sa unit namin sa hotel kaya yun dun kami nagkakitaaan.”

Tama! Telepathy is real! Mas malakas ang psychic telepathy among family members.”