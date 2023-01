Jamaal Franklin swak 7 tres kontra Dyip

IBINUHOS ni Jamaal Franklin ang pitong tres tungo sa pagtatala ng kabuuang 42 puntos na nagbitbit sa Converge FiberXers sa ikalawang sunod na panalo sa pagpapalasap ng 130-115 kabiguan kontra Terrafirma Dyip sa PBA Governors Cup kagabi sa PhilSports Arena sa Pasig.

Nagdagdag pa si Franklin ng 11 rebounds, 8 assists, 1 steal at 1 block kahit na dalawang beses pa lamang itong nag-ensayo para sa Converge na pansamantalang binitbit ang solong liderato sa pagsungkit sa ikalawang sunod nitong panalo.

“I was able to get into the details of the system in that two days of practice and we seriously put on it those details that give us the win,” sabi lamang ni Franklin.

Tumulong naman sina Maverick Ahanmisi na may 16 puntos, 9 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block, habang si Justin Arana ay may 15 puntos, 6 rebounds, 1 assist at 1 block.

Isang tres ni Maverick sa 7:24 minuto ng huling yugto ang nagbigay sa Converge ng 110-94 abante.

Itinala ng Converge ang 13-puntos na bentahe sa 2:58 minuto ng ikatlong yugto mula sa kumpleto na 3-point play ni Franlklin, 97-84, matapos na ibuhos ang walang sagot na 10-0 atake.

Nagawang iwanan ng FiberXers ang Dyip sa ikatlong yugto sa pagbuhos ng kabuuang 32 puntos, kumpara sa 21 lang ng Terrafirma. (Lito Oredo)