Giannis Antetokounmpo, Milwaukee walang simpatya sa ‘pilay’ na Denver

SINAMANTALA ni Giannis Antetokounmpo at ng Milwaukee Bucks ang pagliban ng apat na starters ng Denver Nuggets para itakbo ang 107-99 panalo Miyerkoles ng gabi sa Fiserv Forum.

Nagsumite si Antetokounmpo ng 33 points, 14 rebounds, inayudahan ni 20 points ni Jrue Holiday at 19 markers, 12 boards ni Pat Connaughton.

Naitawid ng Bucks ang panalo sa kabila ng nilista ng 23 turnovers.

Out sa Nuggets sina reigning MVP Nikola Jokic (left hamstring), Jamal Murray (left knee), Kentavious Caldwell-Pope (sprained right wrist) at Michael Porter Jr. (personal reasons).

Naka-dalawang larong absent din si Jokic bago bumalik nitong Martes at nilista ang fourth straight triple-double sa 99-98 victory kontra New Orleans.

Binitbit ng 26 points, 13 rebounds ni Aaron Gordon ang Denver.

Iwan ng 14 sa kaagahan ng fourth quarter ang Nuggets, ibinaba sa 94-89 sa 3 ni Chrsitan Braun 5 minutes. Sumagot ng 5 straight points ang Bucks para manatili sa unahan. (Vladi Eduarte)