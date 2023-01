Ex-pulis na dawit sa Dacer-Corbito double murder natugis

Matapos ang 22 taon na pagtatago sa batas, nadakip ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office (NCRPO) ang isang dating pulis na dawit sa pagdukot at pagpatay sa publicist na si Salvador Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito sa Pulilan, Bulacan nitong Miyerkules.

Ayon kay NCRPO director Jonnel Estomo, naaresto ng mga operatiba ng Regional Special Operations Group (RSOG) kasama ang iba’t-ibang sangay ng pulisya si dating SPO1 William Flores Reed lll, 57 anyos, noong Linggo sa Barangay Poblacion sa Pulilan, Bulacan bandang ala-1:10 ng tanghali.

Nakaditine ito ngayon sa jail facility ng RSOG sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City.

Noong Mayo 25, 2001, naglabas si Manila Regional Trial Court (RTC) Branch 41 Judge Rodolfo Ponferrada ng warrant of arrest laban kay Reed dahil sa pagkakasangkot niya sa Dacer-Corbito double murder case.

Dinukot si Dacer kasama ang driver niyang si Corbito sa Makati City noong Nobyembre 24,2000. Natagpuan ang sunog nilang bangkay sa isang creek sa Cavite noong Abril ng 2001.

Sinabi ni Estomo na kabilang si Reed sa listahan ng most wanted sa bansa at may P250,000 pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan nito.(Betchai Julian)