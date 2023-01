Diana may bonggang bahay na sa Australia

Sa Australia na nga naka-base ang dating sexy actress na si Diana Zubiri kasama ang mister na si Andy Smith at ang kanilang mga anak na sina King, Aliyah, Amira.

November 2021, kasagsagan ng pandemic, nang magdesisyon sina Diana at Andy na sa Adelaide, South Australia na tumira. Doon na raw nila tinuloy ang kanilang pag-quarantine at inamin ni Diana na hindi agad nakapag-adjust ang mga bata sa bagong environment nila. Pero noong magtagal na raw sila roon ay unti-unti raw nasanay na ang mga bata.

Kelan lang ay nakapag-acquire ng beachside house property sina Diana at Andy. Pinost pa ni Diana ang video sa kanyang vlog.

“Kanina, nung nagda-drive kami, nadaanan namin ‘yung bahay na binili namin and, ‘di ba inaantay na lang namin ‘yung susi? So nagulat kami kasi meron nang nakasulat na sold! Nagulat kami, hindi namin ini-expect na ‘yun na ‘yung nakalagay so parang, oh my god, it’s happening. Isa-isa na siyang nangyayari, malapit na talaga kaming makalipat,” sey ni Diana sa video.

Thankful lang daw si Diana na kahit isang taon pa lang silang nakalipat sa Australia, napayagan silang bumili ng property. Ipu-post daw niya soon ang tour sa bago nilang apartment.

Sey pa ni Diana: “We are just grateful kaya guys, patuloy po tayo mag-support sa aming channel! We really appreciate all your love and support at isa na ito sa mga bagay na maipupundar namin at mai-inspire pa kami to be better.

“Mahirap mag-vlog but still, kayo, kahit papaano, ay hindi n’yo pa rin kami iniiwan. Nakikita pa rin namin ‘yung mga views, yung mga comments, magaganda, magaganda ‘yung resulta, so thank you po kasi hindi kayo nagsasawa talaga na suportahan kami kahit sa ganitong bagay.” (Ruel Mendoza)